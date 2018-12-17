شكرا لقرائتكم خبر عن وقف إطلاق النار فى الحديدة اليمنية يبدأ الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر فى الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس أن موعد الهدنة فى الحديدة غرب اليمن هو منتصف ليل الاثنين الثلاثاء. يأتى القرار بعد أيام من انطلاق مشاورات السويد، والتى بدأت الخميس الماضى بين الحكومة اليمنية وممثلين عن الميليشيات الحوثية برعاية الأمم المتحدة.

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