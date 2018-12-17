شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أول فيديو للضربة الجوية العراقية لمواقع داعش فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت القوات المسلحة العراقية، مقطع فيديو للضربة الجوية التى نفذها الطيران العراقى، ضد هدفين لتنظيم داعش الإرهابى فى منطقة هجين داخل الأراضى السورية يوم 11 ديسمبر الجارى.

وقالت قيادة العمليات المشتركة فى العراق، فى بيان صحفى، إن الضربة الجوية لسلاح الجو العراقى ضد داعش أدت إلى تدمير البنايتين المستهدفتين بالكامل.

كان كبار قادة تنظيم داعش يستخدمون البنايتين كمكان لعقد اجتماعاتهم بشكل دائمى فى سوريا، ويشكل تدمير هاتين البنايتين ضربة موجعة للتنظيم الإرهابى، مما سيقلل وبشكل كبير قدرة ذلك التنظيم الإرهابى على توجيه وقيادة المتبقى من مقاتيله داخل وحول منطقة هجين.