شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تستهدف استثمار 30% من إيراداتها في 2019 والان مع التفاصيل

قالت الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لخدمات الهاتف الثابت في أفريقيا والشرق الأوسط، الإثنين، إنها تستهدف استثمار 30% من إيراداتها خلال 2019.

وبلغت الإيرادات المجمعة لنشاط الشركة 17.357 مليار جنيه (966.4 مليون دولار) في أول 9 أشهر من هذا العام مقابل 13.125 مليار قبل عام، بينما بلغت 18.567 مليار جنيه في 2017 مقابل 13.950 مليار في 2016.

وأضافت الشركة، في بيان إلى إدارة البورصة المصرية، الإثنين، أن مجلس إدارتها اعتمد موازنة عام 2019 متضمنة "نمو إجمالي الإيرادات بنسبة أحادية متوسطة إلى مرتفعة.. (وتحقيق) هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في منتصف إلى أواخر العشرينيات".

وتمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهم المصرية للاتصالات.

وتقدم المصرية للاتصالات خدمات المحمول عبر شبكة شركة اتصالات مصر بعدما قامت في يونيو/حزيران 2017 بتوقيع اتفاقات تجارية معها فيما يتعلق بالتجوال المحلي وخدمات الصوت الدولية وذلك لمدة 5 سنوات.