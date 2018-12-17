شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى رحيله.. حكاية المؤذن محمد بن عبد الله السبيل: رجل الرحلات الدعوية والان مع التفاصيل

في مثل هذا اليوم عام 2012، رحل عالمنا محمد بن عبد الله السبيل الذي ولد في مدينة البكيرية بمنطقة القصيم، إمام وخطيب الحرم المكي لأربعة وأربعين عامًا وعضو هيئة كبار العلماء وعضو المجمع الفقهي الإسلامي والرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي ورئيس لجنة أعلام الحرم بالمملكة العربية السعودية، قام بأكثر من 100 رحلة دعوية خارج المملكة شملت أكثر من 50 دولة، وألف 27 كتاباً.

وحفظ القرآن صغيرا، تعلم على يد والده وعلى يد الشيخ عبد الرحمن الكريديس (رحمهما الله)، وفي سن الرابعة عشرة, أحسن تجويد القرآن على يد الشيخ سعدي ياسين، أخذ العلم الشرعي عن أخيه الشيخ عبد العزيز السبيل والشيخ محمد المقبل والشيخ عبد الله بن حميد.

له ثلاثة زوجات الزوجة الأولى من عائلة (السديس) والثانية من عائلة (البليهد) والثالثة من عائلة (العمرو)، له عدد من الأبناء والبنات والاحفاد من أبناءه الشيخ عمر السبيل امام الحرم، ود.عبد العزيز وكيل وزارة الثقافة والإعلام سابقاً، ومستشار وزير التعليم السعودي حالياً، ود.عبد الملك عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. وأ.عبد الله وكيل وزارة البلدية والقروية لتصنيف المقاولين سابقاً نائب مدير عام المعهد العربي للإنماء المدن التابعة (لمنظمة المدن العربية) بالكويت و المهندس: احمد مدير عام التخطيط الحضري الاستراتيجي لمدينة الرياض لـ الهيئة العامه لتطوير مدينة الرياض.

عام 1373 هـ-1385 مشرف في المعهد العلمي في بريدة، وفي عام 1385 هـ -1429 إمام وخطيب ومدرس في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وعام 1385 هـ عين رئيساً للمدرسين والمراقبين في رئاسة الإشراف الديني على المسجد الحرام، وعام 1393 هـ عين نائباً عاماً لرئيس الإشراف الديني على المسجد الحرام.

عام 1411 هـ -1421 تولى منصب رئيس الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عام 1413 هـ -1427 عضو في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية, عام [1397 هـ - 1432] عضو في المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي.

نجا من محاولة القتل في حادثة إقتحام المسجد الحرام والتي قام بها جهيمان وأتباعه عام 1400 هـ حيث كان الإمام الراتب لصلاة الفجر وكانت نهاية الصلاة هي ساعة الإقتحام للحرم.

قام باكثر من مائة رحله دعوية خارج المملكة زار خلالها أكثر من خمسين دوله من دول العالم، اشتهر بمشاركاته في برنامج نور على الدرب في إذاعة القرآن الكريم بالسعودية.

درس على يديه العديد من طلاب العلم والعلماء, منهم الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماءو الشيخ عبد الرحمن الكلية رئيس المحكمة العليا و الشيخ مقبل لابن هادي الوادعي المحدث اليمني المعروف.

أشهر مؤلفاته : ديوان خطب " من منبر المسجد الحرام" و"رسالة في بيان حق الراعي والرعية" و"رسالة في حكم الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد". ورسالة في حد السرقة والخط المشير إلى الحجر الأسود ومدى مشروعيته، ودعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفتاوى ورسائل مختارة، ومن هدي المصطفى (شرح لعدد من الأحاديث النبوية)"حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية"و"ديوان شعر" وغير ذلك