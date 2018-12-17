شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات محدودة لأسهم بورصات الخليج في التعاملات المبكرة والان مع التفاصيل

تباينت مؤشرات أسواق مال الخليج خلال التعاملات المبكرة الإثنين، وسط هدوء التعاملات وتحركات محدودة للأسهم .

وطفيفا تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.03% بالغا مستوى 4829.60 نقطة، وتم التداول على 12.470 مليون ورقة مالية بسيولة 9.436 مليون درهم نفذت خلال 127 صفقة. وغلب الارتفاع على أداء المؤشرات القطاعية، لتربح 4 قطاعات يقودها السلع الاستهلاكية" 1.54%، و"العقار" 0.59%، و"الطاقة" 0.55%، في المقابل تراجع قطاعا "البنوك" 0.07%، و"الاتصالات" 0.24%. وقاد سهم "منازل" نشاط السيولة بإجمالي 3.237 مليون درهم مستقرا عند 0.376 درهم دون تغيير، وتلاه سهم "اتصالات بإجمالي 2.99 مليون درهم بعد تراجعه 0.24% إلى 16.88 درهم.

وخسر مؤشر سوق الكويت 0.20% بالغا مستوى 5149.09 نقطة. وغلب التراجع على أداء القطاعات في السوق، لتهبط مؤشرات 5 قطاعات يقودها "الاتصالات" 0.57%، و"الخدمات الاستهلاكية" 0.45%، في المقابل ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات بصدارة "النفط والغاز" 0.40%. وتم التداول على 26.198 مليون ورقة مالية بسيولة 6.005 مليون دينار كويتي نفذت خلال 1257 صفقة. وتقدم سهم "زين" نشاط السوق من حيث قيم التداول بإجمالي 1.613 مليون دينار بعد تراجعه 0.85% إلى 468 فلسا، تلاه "بنك الكويت الوطني" بإجمالي 1.047 مليون دينار ليستقر عند 843 فلسا.

ووسط هدوء التداولات في سوق مسقط تراجع المؤشر العام هامشيا 0.01% إلى 4416.45 نقطة. وتم التداول على 215.186 ألف ورقة مالية بسيولة 23.814 ألف ريال نفذت خلال 11 صفقة. وتم التداول على 5 أسهم ارتفع منها "بنك ظفار" و"الأسماك العمانية" 1.86%، و1.43% على الترتيب، في حين تراجع كل من "أومنفيست" 2.86%، و"العنقاء للطاقة" 0.99%. واستقر "عمان والإمارات القابضة" دون تغيير عند 0.120 ريال للسهم.

في المقابل، ارتفع المؤشر العام لسوق دبي 0.05% ليسجل 2557.94 نقطة، بعد التداول على 25.618 مليون ورقة مالية بسيولة 15.938 مليون درهم نفذت خلال 257 صفقة. وارتفعت معظم القطاعات بالسوق يقودها " الاستثمار" 1.26%، و"العقارات" 0.34%. وجاء سهم "الاتحاد العقارية" في صدارة نشاط السيولة بإجمالي 6.182 مليون درهم بهد ارتفاعه 0.24% إلى 0.418 درهم، وتلاه "إعمار" بإجمالي 2.390 مليون درهم رابحا 0.48% إلى 4.22 درهم.

وربح المؤشر الرئيسي لسوق المال السعودي 0.32% إلى 7933.30 نقطة، بعد التداول على 10.763 مليون ورقة مالية بسيولة 240.296 مليون ريال نفذت خلال 8149 صفقة. وتأثر أداء السوق بارتفاع 13 قطاعا يقودها "الاتصالات" 3.93%، و"تجزئة السلع الكمالية" 0.72%. في المقابل، تراجعت مؤشرات 7 قطاعات بصدارة "الإعلام والترفيه" 0.64%، و"تجزئة الأغذية" 0.60%.

وقاد سهم "دار الأركان" نشاط أحجام التداول في السوق بإجمالي 2.572 مليون ورقة مالية بإجمالي قيمة 23.799 مليون ريال، بعد ارتفاعه إلى 9.23 ريال، في حين قاد سهم "السعودية للصناعات الأساسية- سابك" نشاط قيم التداول في السوق بإجمالي 47.844 مليون ريال ليسجل 121 ريال للسهم دون تغيير.