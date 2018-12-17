شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والصندوق السعودي للتنمية يوقعان اتفاقية‎ لجدولة 19 قرضا والان مع التفاصيل

وقعت الحكومة الأردنية والصندوق السعودي للتنمية، اتفاقية يقوم بموجبها الصندوق بجدولة 19 قرضا مستحقة على الحكومة الأردنية، بقيمة 114 مليون دولار لمدة 20 عاما منها 5 سنوات فترة سماح.

وحسب ما نشرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الجانبين الأردني والسعودي وقعا على اتفاقية تمكن الحكومة الأردنية من الصرف مباشرة على المشاريع الممولة من منحة المملكة العربية السعودية المقدمة في إطار المنحة الخليجية للأردن، بسقف 20 مليون دولار، يتم تغذيته عند وصول رصيد الحساب إلى 5 ملايين دولار من خلال حساب لدى البنك المركزي.

وكانت السعودية والإمارات وقطر والكويت أعلنت في 2011 تقديم منحة مالية للأردن، بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار تخصص لمشاريع تنموية، بواقع 1.25 مليار دولار أمريكي، تتحمله كل دولة من البلدان الأربعة، وتدفعه خلال الفترة الفاصلة بين 2012 و2017.

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية أن قطر لم تلتزم بدولار واحد من حصتها في المنحة الخليجية منذ 2012 حتى نهاية 2016.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة الأردنية التزاما كبيرا من السعودية والإمارات والكويت في تقديم الدعم المالي لمشاريع تنموية في الأردن، خلال فترة المنحة.

خيانة قطر تأتي في وقت تواجه فيه المملكة الأردنية في الوقت الراهن أزمة اقتصادية خانقة، دفعت الثلاثي العربي لعقد قمة عاجلة بمكة منتصف شهر يونيو الماضي، الذي أفضى إلى تقديم مساعدات وودائع وتسهيلات للأردن، بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار.

وشملت المساعدات وديعة في البنك المركزي الأردني وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن.

كما شملت أيضا دعما سنويا لميزانية الحكومة الأردنية لمدة 5 سنوات، وتمويلا من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.

مساعدات ترجمت المد التضامني الذي تتمسك به البلدان الخليجية المذكورة لدعم ومؤازرة الأشقاء العرب في مواجهة أزماتهم، والأهم أنها جسدت الوعود بهذا الشأن، وشكلت جسرا عبرت منه الخطابات السياسية إلى أرض الواقع.