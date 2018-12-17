شكرا لقرائتكم خبر عن خطة انسانية لعام 2019 تُعطي الأولوية لـ 1.4 مليون فلسطيني والان مع التفاصيل

ذكر جيمي مكجولدريك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 تعطي أولوية لما يصل إلى 1.4 مليون فلسطيني معظمهم في حاجة إلى الطعام والرعاية الصحية والمياه ووسائل الصحة العامة.

وذكرت وسائل إعلام ، أن الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، أطلقتا الإثنين، مناشدة لجمع 350 مليون دولار لتوفير إمدادات الإغاثة الإنسانية للفلسطينيين العام المقبل.

ووفق ما نشره موقع "العين الإخبارية" تأتي الدعوة في ظل الحاجة إلى مزيد من الأموال لمواجهة تمويل "منخفض على نحو قياسي".

وقال مكجولدريك، في بيان مشترك صدر اليوم قبيل إطلاق المناشدة في رام الله بالضفة الغربية،: "الأطراف الإنسانية تواجه تحديات لم يسبق لها مثيل بما في ذلك تمويل منخفض قياسي وزيادة في الهجمات لنزع الشرعية عن العمل الإنساني".

وأضاف أنه على الرغم من أن "ثمة حاجة لقدر أكبر كثيرا من المساعدة فإن الخطة تعكس ما يمكن أن ننجزه واقعيا في هذا السياق المقيد للغاية".

وحددت (خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019) 203 مشاريع ستنفذها 88 جماعة مختلفة منها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

كانت الأمم المتحدة قد قلصت على مدار العام الماضي تمويلها للفلسطينيين، بما في ذلك لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تقدم الخدمات لـ5 ملايين لاجئ.

وتعهدت الأمم المتحدة بتقديم 365 مليون دولار للوكالة عام 2018، لكنها دفعت فقط شريحة أولى قدرها 60 مليونا قبل أن تعلن في أغسطس/آب أنها ستوقف مزيدا من التبرعات، فيما اعتبر وسيلة للضغط على القيادة الفلسطينية للدخول في مفاوضات سلام مع إسرائيل.

ويذهب نحو 77% من الأموال، التي تسعى خطة 2019 لجمعها إلى قطاع غزة الذي يواجه "وضعا إنسانيا مزريا" بعد سنوات من حصار تقوده إسرائيل.

بدوره، قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني إبراهيم الشاعر في بيان: "السياق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة ما زال يشهد تدهورا بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في وقت نعاني فيه من شُح الموارد ونقص الأموال بسبب تسييس المساعدات الإنسانية".