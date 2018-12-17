شكرا لقرائتكم خبر عن 12 توصية لمؤتمر "أدب الطفل" في اتحاد كتاب مصر والان مع التفاصيل

أصدر مؤتمر "أدب الطفل بين التقليد والتطوير"، الذي نظمته مؤخرا، شعبة "أدب الأطفال" بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، تحت رعاية الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس الاتحاد، توصياته الختامية.

وتضمنت التوصيات الإعلان عن جائزة سنوية لأدب الطفل برعاية النقابة العامة لاتحاد الكتاب، وتفعيل مسابقة الناقد الصغير والكاتب الصغير من خلال شعبة أدب الطفل.

كما أوصى بإقامة يوم عربي للاحتفاء بأدب الطفل العربي والتعاون مع لجنة العلاقات العربية بالاتحاد، مع إنشاء جريدة إلكترونية خاصة بأدب الطفل تقوم الشعبة بإنشائها ويتم البث على الموقع الخاص بالنقابة العامة لاتحاد الكتاب.

وطالب المؤتمر بالبدء في عمل أرشيف أو دليل لكل كُتّاب ومبدعي الأطفال ومقتطفات من أعمالهم، مع تفعيل الصفحة الإلكترونية لشعبة أدب الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب المؤتمر بخلق قنوات للتواصل بين المؤسسات الثقافية المعنية بأدب الطفل وثقافته حتى لا نعمل في جذور منعزلة.

وشدد على ضرورة تبني استراتيجية لأدب الطفل بالتعاون مع اللجان والمؤسسات المعنية، من خلال عرض سلسلة من ورش العمل والاجتماعات بمقر الاتحاد.

وطالب بالاستفادة من رؤية مصر 2030 لتطوير أدب الطفل بما يلائم تحقيق أهدافها فيما يخص التنمية المستدامة وبناء المواطن، والإعلان بمؤتمر علمي عن نتائج الجهود المبذولة لوضع واستراتيجية ثقافة الطفل المصري.

وتضمنت التوصيات الاهتمام بالدراسات النقدية حول أدب الطفل، وإقامة ورش عمل لكُتّاب الأطفال تستهدف تنمية مهارات الكتابة للأطفال، ومنها ما يخصّص لتحليل أدب الأطفال المتضمن كتب الأطفال المدرسية، مع تحفيز ودعوة كُتّاب الأطفال للاهتمام بالتجديد والمعاصرة وأدب الخيال العلمي.

وشدد المؤتمر في ختام توصياته على أهمية الاهتمام بترجمة بعض الأعمال الفائزة في أدب الطفل للغات أخرى.

فعاليات المؤتمر الذي حملت دورته اسم الكاتب الراحل عبد التواب يوسف ورأسه الشاعر أحمد سويلم، شهدت عدة جلسات ومحاور بحثية من بينها "أدب الأطفال في عالم متغير"، و"كتابة جديدة لطفل المستقبل"، و"صورة البطل في أدب الأطفال"، و"دور الحكاية الشعبية في تربية وتعليم الطفل"، و"المغامرة بين الواقع والخيال"، و"أدب الأطفال بين التراث والحداثة".

وكرم المؤتمر الشاعر أحمد سويلم، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، بدرع الاتحاد، والباحث أحمد توفيق، والفنانة رشا منير، والشاعرة عفت بركات، والكاتب السيد إبراهيم، بميدالية الاتحاد وشهادات التقدير.