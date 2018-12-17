شكرا لقرائتكم خبر عن فورد تحول موديل Focus لشاحنة pickup في طراز مستحدث جديد والان مع التفاصيل

سعيا منها لتطوير موديلاتها وإضافة مزيد من الخيارات المتاحة لعملائها، تستعد شركة فورد لاستحداث موديل جديد من طراز الشاحنات البيكاب من موديلها الشهير Focus.

ووفقا لموقع "موتور وان" فإن طرح فورد لهذا الموديل استغرق شهورا من الدراسة والتطوير لتحويل موديل Focus لشاحنة صغيرة تحقق نجاح على حساب منافسيها من هذا الطراز.





ونشر الموقع الأمريكي مجموعة من اللقطات نقلا عن شركة فورد، تمثل تصميمات تقريبية لما ستبدو عليه الشاحنة الجديدة Focus، وقد غلب عليها تصميم موديل Focus التقليدي.

وحددت شركة فورد عام 2021 لطرح الشاحنة رسميا بالأسواق، على أن يتم عرضها للمرة الأولى أمام الجمهور خلال عام 2020.

وذكر "موتور وان" أن فورد لن تكتفي بمنح شاحنتها الإطلالة الخارجية لموديل Focus، بل إنها ستضيف لها الكثير من الخواص التقنية بالموديل بجانب تزويدها بنفس المحرك.