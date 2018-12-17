شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات أمُمية - شرعية لتشكيل لجنة عسكرية تُشرف على تنفيذ اتفاق الحديدة والان مع التفاصيل

نقلت صحيفة «عكاظ» عن مصادر حكومية، تأكيدها أن هناك اتصالات ومشاورات بين الحكومة الشرعية والأمم المتحدة لتشكيل لجنة عسكرية مشتركة للإشراف على تنفيذ اتفاقية الحديدة المقرر بدء مرحلتها الأولى نهاية ديسمبر الجاري.

وأفادت المصادر وفقاً للصحيفة الصادرة اليوم الاثنين بأن اللجنة العسكرية ستتولى عملية استلام الموانئ الـ3 ومدينة الحديدة وتسليمها لقوات خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية اليمنية في الحكومة الشرعية، مع الإبقاء على موظفي الدولة المثبتين منذ عام 2014 ،وكذلك القوات الحكومية التي كانت مسؤولة عن تأمين المحافظة قبل الانقلاب، كونها لا علاقة لها بالحوثي.

وأكدت على طرفي الحرب في اليمن والأمم المتحدة أمس (الأحد) أن وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه ً الطرفان المتحاربان في الحديدة سيبدأ غدا الثلاثاء 18 ديسمبر.

وأكد مصدر في الحكومة اليمنية إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن أبلغ به الطرفين رسميا في رسالة.

فيما قال مصدر بالأمم المتحدة «في الوقت الذي ينص فيه اتفاق الحديدة على بدء فوري لوقف إطلاق النار، فمن الطبيعي أن تستغرق المسألة 48 إلى 72 ساعة لكي تصل الأوامر إلى مسرح العمليات.. نتوقع أن ينفذ وقف إطلاق النار اعتبارا من الثلاثاء».