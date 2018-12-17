شكرا لقرائتكم خبر عن "نيكي" يرتفع ومخاوف النمو تكبح المكاسب والان مع التفاصيل

ارتفع المؤشر نيكي الياباني الإثنين معوضا الخسائر الحادة التي مني بها في نهاية الأسبوع الماضي مع شراء المستثمرين في الأسهم التي هبطت لكن مخاوف النمو العالمي حدّت من الاتجاه الصعودي.

وزاد نيكي 0.6% إلى 21506.88 نقطة بعد أن نزل المؤشر القياسي 2% يوم الجمعة بفعل بيانات صينية قاتمة دفعت أيضا وول ستريت للهبوط.

وقال المحللون إن المستثمرين لا يزالون حذرين من دلائل جديدة على تباطؤ النمو العالمي مما ظهر أثره في الأداء الضعيف للمؤشر توبكس الأوسع الذي زاد 0.1% فقط إلى 1594.20 نقطة، وتجاوزت الأسهم المتراجعة تلك الصاعدة بواقع 1420 إلى 648 سهما.

وارتفعت أسهم شركات الآلات والتكنولوجيا متعافية من خسائر سابقة بسبب المخاوف إزاء بيانات ضعيفة لنمو قطاع التجزئة والإنتاج الصناعي في الصين.

وقفز سهم أدفانتست 2.1%، في حين ارتفع كل من طوكيو إلكترون وتي.دي كيه 1.8%.

في المقابل، تراجعت أسهم شركات التعدين وفقد سهم إنبكس كورب 1.7% وسط مخاوف من انخفاض الطلب الصيني على الوقود إثر بيانات ضعيفة.