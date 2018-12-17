شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر تعتذر عن التأخير بحادث طريق عشيرة .. وتحوّل الواقعة للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعربت هيئة الهلال الأحمر، عن أسفها تجاه تأخر إحدى سيارات الإسعاف في نقل مصابي حادث طريق عشيرة شمال الطائف، مؤكدة أنه أمر غير مقبول وينافي استراتيجية العمل الرئيسة بالهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن ما حدث من تأخر في نقل مصابي حادث طريق عشيرة شمال الطائف من قبل إحدى سيارات الإسعاف؛ هو أمر غير مقبول وينافي استراتيجية العمل الرئيسة بالهيئة التي تستوجب سرعة الاستجابة والتحرك في نقل الحالات .

وأكدت هيئة الهلال الأحمر ، أنها تقوم حاليًا بالتحقيق فيما حدث، والوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح والأنظمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.

وتقدمت الهيئة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان وأن يشفي المصابين.