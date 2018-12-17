بالصور.. شرطة لندن تختبر تقنية "التعرف على الوجه" لضبط المطلوبين

أعلنت شرطة متروبوليتان البريطانية المختصة بأمن العاصمة لندن أنها ستختبر تقنية التعرف على الوجه في حي ويستمنستر خلال 17 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، كجزء من التجربة المستمرة للتكنولوجيا في لندن.

وقالت الشرطة إن تكنولوجيا التعرف على الوجه ستشمل تغطية مناطق قريبة من مناطق سوهو وسيرك بيكاديللي، وميدان ليستر وستستخدم بشكل علني.





وذكرت الشرطة أن الاختبار سيستمر 8 ساعات في اليوم الواحد، مشيرة إلى أنها تحاول من خلال هذه التكنولوجيا جمع أكبر قدر من وجوه المارة في قاعدة البيانات المستخدمة لمعرفة الأشخاص المطلوبين من الشرطة والمحاكم، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.





وقال إيفان بالهاشت، الرئيس الاستراتيجي لتقنية الوجه الحية لخدمة شرطة متروبوليتان البريطانية: "تعمل شركة "Met" على تطوير استخدام تقنية التعرف على الوجه، والتزمنا بإجراء 10 تجارب خلال الأشهر المقبلة. ونحن الآن بصدد الوصول إلى نهاية التجارب عند الانتهاء من التقييم الكامل".

في الجانب المقابل أعرب نشطاء حماية الخصوصية مرارا وتكرارا عن قلقهم حول استخدام هذه التكنولوجيا، ووصفوها بأنها "خطيرة وغير قانونية".



