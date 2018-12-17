قرقاش: الدوحة ستعود إلى رشدها ومحيطها الخليجي في الوقت المناسب

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع لدرء التدخلات القطرية سيادية وسياسية وتهدف إلى تغيير التوجه القطري المخرب، مشددا على أن الدوحة ستعود إلى رشدها ومحيطها الخليجي في "الوقت المناسب".

ويشير قرقاش إلى قرار السعودية والإمارات ومصر والبحرين بقطع العلاقات مع قطر في يونيو/حزيران من العام الماضي بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "ندرك أن الدوحة ستعود إلى رشدها وإلى محيطها الخليجي في الوقت المناسب وتصريح جابرييل مكاني بامتياز وجانبه الصواب".

وكان وزير الخارجية الألماني السابق زعم خلال كلمة له في العاصمة القطرية الدوحة، السبت، وجود مخطط غزو عسكري لقطر في عام 2017، مرددا ما سبق أن تناقلته أبواق قطر الإعلامية من شائعات بهذا الشأن بالتزامن مع مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.

وأوضح الدكتور أنور بن محمد قرقاش قائلا: "تصريح سيجمار جابرييل الوزير الألماني السابق في منتدى الدوحة بأن المنطقة في أزمة قطر لم تكن بعيدة عن تدخل عسكري غير صحيح ويجانب الواقع". مشددا على أن "قرار الدول الأربع اتُخذ بناء على دعم قطر للتطرف والتدخل في شؤونها، آنذاك قابلت جابرييل في برلين وكان متفهما لأسباب الأزمة".