انت الان تتابع تفاصيل خبر سوريا.. ارتفاع عدد قتلى تفجير السوق الشعبي بعفرين إلى 9 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 17 ديسمبر 2018 10:43 صباحاً - ارتفعت حصيلة قتلى التفجير الذي استهدف سوقاً شعبياً بمدينة عفرين السورية، أمس الأحد، إلى 9 أشخاص، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وقالت مصادر بالمعارضة المسلحة إن ما لا يقل عن 9 أشخاص لقوا حتفهم عندما انفجرت سيارة ملغومة بسوق للخضر في عفرين شمال غربي سوريا.

وأفاد شهود عيان بأن الحادثة وقعت عندما انفجرت سيارة كانت متوقفة قرب السوق المزدحمة في المدينة، وذلك بعد أيام فقط من وقوع تفجيرات مماثلة.

وهذا الانفجار هو أحدث هجوم من نوعه في بلدات تسيطر عليها جماعات من المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا.

وقبل أيام، شهدت مناطق مزدحمة بالمدنيين، في بلدات أعزاز والراعي والباب الواقعة قرب الحدود مع تركيا، تفجيرات مشابهة.

ويشتبه سكان ومقاتلون من المعارضة في وقوف مليشيات كردية وراء الهجمات، لبثّ الخوف وزعزعة استقرار منطقتهم.

وانتزع مقاتلو المعارضة السورية السيطرة على عفرين التي كانت تحت سيطرة الأكراد في مارس 2018.