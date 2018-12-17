انت الان تتابع تفاصيل خبر الكويت تؤكد موقف قطر بشأن تطوير مجلس التعاون والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 17 ديسمبر 2018 10:43 صباحاً - أكدت دولة الكويت موقف قطر بشأن تطوير مجلس التعاون، الذي لم يفلح في إنهاء الأزمة الخليجية المتواصلة منذ بدء حصار قطر في منتصف 2017.

جاء ذلك في تصريحات لوزير خارجية الكويت، الشيخ صباح خالد الصباح، خلال مؤتمر مع نظيره الألماني هايكو ماس، نقلتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وشدد الصباح على "أحقية أي دولة عضوة بمجلس التعاون في طرح مقترح أو تعديل، لتطوير العمل بين دُوله، وحل القضايا الخلافية بينها".

وجدد تأكيد أن من حق أي دولة خليجية تقديم مقترحات من شأنها إجراء تعديل يناقَش بين الدول الأعضاء، للتوصل إلى ما يتم الاتفاق عليه.

بدوره، أكد وزير خارجية ألمانيا في المؤتمر ذاته، أن "الكويت تحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي في دورها البارز والمهم كوسيط في حل الخلاف الخليجي".

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الكويتي تأكيداً لما صرح به نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قبل يومين في منتدى الدوحة 2018.

وقال آل ثاني: "الدوحة لا تزال ملتزمة بمجلس التعاون، لكن التكتل بحاجة إلى تطوير. وإصلاحه قد يساعد على إنهاء الخلاف بين الدوحة وبعض جيرانها".

وتعصف بالخليج أسوأ أزمة بدأت في 5 يونيو 2017، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب".

وهذا الأمر تنفيه قطر وبشدة، وتقول إنها تواجه حملة من الثلاثي الخليجي، في محاولة للسيطرة على قرارها السيادي.

ومؤخراً، قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي لم يحضر قمة الخليج الأخيرة بالرياض: "موقفنا من الأزمة لم يتغير"، مشدداً على رفع الحصار وتسوية الخلافات بالحوار.