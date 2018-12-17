“هدى عربي” و ”إيلاف عبد العزيز” .. تتقاسمان نجومية أغنية العام2018م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : احتفلت قبل أيام المطربة “هدى عربي” ببلوغ أغنيتها (الحُب هدا) بوصول مشاهداتها إلى مليون، (بإذاعة هلا) عبر برنامج مطول استمر زهاء الساعتين والنصف، ويأتي الاحتفال تتويجا للأغنية التي قدمت فيها “هدى” نفسها بشكل جديد غير التي اعتاد الناس، وبشرت بوجود مشروع غنائي خاص لها وهو ما جعل كثيرين يرشحونها لاحتلال موقع صدارة الأغنيات التي تم إنتاجها هذا الموسم 2018.

وقاد ذكاء المطربة الواعدة “إيلاف عبد العزيز” إلى الاعتماد على أعمالها الخاصة، فقدمت في وقت قريب لأغنية “هدى عربي” أغنيتها المصورة (الزمن الجميل) وحققت نجاحات كبيرة ومشاهدات قياسية ما جعل كثيرين يرشحونها لتكون منافسة قوية لـ”هدى عربي” في أفضل الأغنيات التي قدمت هذا العام.

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