شهاب محمد - الخرطوم - نتنياهو: التطبيع مع العرب يتواصل دون الرجوع الي الفلسطينيين

الخليج 365:

كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن حكومته في “طور مشروع تطبيع العلاقات مع العالم العربي دون تحقيق أي تقدم مع الفلسطينيين”، في إشارة إلى قضية التسوية مع السلطة الفلسطينية.

وخلال مؤتمر سفراء الاحتلال في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا بوزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس، قال نتناهو إن “التوقعات التي كانت سائدة لدينا في السابق أن التقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين قد يؤدي إلى فتح الباب على مصراعيه أمام العام العالم العربي، لكن مع استمرار الرفض، والإرهاب، هذا الأمل تم فقدانه”، وفق تعبيره.

وبحسب موقع قناة (i24) الإسرائيلية، أضاف رئيس حكومة الاحتلال: “الآن يجب التفكير، بأنه ربما تقود العلاقات مع العالم العربي إلى وجود ظروف جديدة ستؤدي إلى تطوير العلاقات مع الفلسطينيين”، حسب قوله.

وبعد الزيارة التي قام بها نتنياهو الى سلطنة عمان، تحدثت تقارير إسرائيلية عن “تقارب غير مسبوق بين إسرائيل وكل من البحرين، السعودية، والسودان”، فيما تحدثت تقارير أخرى عن زيارة وشيكة لعاصمة عربية

عربي21