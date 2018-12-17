42 جريحا بانفجار في شمال اليابان

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الخليج 365:
أصيب 42 شخصا بينهم أطفال مساء الأحد بانفجار داخل مطعم في سابورو، في جزيرة هوكايدو شمال اليابان، وفق ما أفادت الشرطة المحلية وتقارير إعلامية.
وذكرت وكالة كيودو للأنباء وقناة “إن إتش كي” التلفزيونية العامة أن الانفجار تسبب باندلاع حرائق وانهيار مبان مجاورة.
وقال مسؤول في الشرطة في منطقة هوكايدو لفرانس برس “هناك 42 جريحا”.
وأوضح أن السلطات فتحت تحقيقا لتحديد أسباب الانفجار.
ونقلت وسائل إعلام عن شاهد أنه اشتم رائحة غاز بعد الانفجار.
وأفادت وكالة جيجي للأنباء، أنّ المبنى الذي يضم المطعم تعرض لدمار شديد، إضافة إلى مقار أعمال أخرى بينها شركة عقارات.
ونقلت الوكالة عن الشرطة أنّ أطفالا أصيبوا في الحادث.
وقال التلفزيون الياباني الوطني “إن إتش كيه”، إنّ رجال الإطفاء لم يتمكنوا من إخماد الحريق إلا بعد ساعات.
عربي21
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