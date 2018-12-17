الشعبي: وحوش سمان داخل الوطني أوصلوا السودان الى الأزمة الاقتصادية الخانقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المؤتمر الشعبي إن “الوحوش السمان” داخل الحزب الحاكم هم من أوصلوا البلاد إلى هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة وغير المسبوقة، من ارتفاع في أسعار السلع والعملات.

وأضاف” إن 90% من ثروة البلاد بأيدي منسوبي المؤتمر الوطني، بجانب وجود منسوبين منهم يصطنعون الأزمات لأسباب يعرفونها بينهم.

وقال الأمين السياسي للشعبي أبوبكر عبد الرازق في تصريح لصحيفة الأخبار الصادرة اليوم”الأثنين” إن حزبه في خندق واحد مع الشعب السوداني ويدعم كل خياراته، موضحًا أن حزبه في حالة اجتماعات مكثفة من أجل دراسة الوضع الذي وصلت إليه البلاد والخروج بموقف حاسم.

واعتبر أن تغيير الحكومات ليس حلاً للمشكلات لأنه سبق وأن تم ذلك، مطالبًا رئيس الوزراء وحكومة الوفاق الوطني بمحاصرة الفساد ورفع المعاناة عن المواطنين وإنزال البنود الاقتصادية المضمنة في وثيقة الحوار الوطني.

الاخبار