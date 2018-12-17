ترقب قرعة ابطال اوروبا اليوم الاثنين

شهاب محمد - الخرطوم - قرعة-دوري-ابطال-اوربا

الخليج 365 :

ينتظر عشاق كرة القدم ما ستسفر عنه قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، في مدينة نيون السويسرية.

وتضم قائمة المتأهلين 4 فرق إنجليزية هي: توتنهام هوتسبير، ليفربول، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

كما يتواجد 3 فرق أسبانية هي: ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد، إلى جانب الثلاثي الألماني بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند وشالكه.

ومن إيطاليا تأهل الثنائي يوفنتوس وروما، كما يتواجد باريس سان جيرمان وليون من فرنسا، إلى جانب أياكس أمستردام الهولندي وبورتو البرتغالي.

متصدرو المجموعات

تأهلت 8 فرق في صدارة المجموعات وهي: برشلونة، بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، يوفنتوس، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، بورتو، وريال مدريد.

أصحاب المركز الثاني

كما تأهلت 8 فرق أخرى احتلت الوصافة في مجموعاتها وهي: أياكس، أتلتيكو مدريد، ليفربول، ليون، مانشستر يونايتد، روما، شالكه، توتنهام هوتسبير.

طريقة إجراء القرعة

يتم تقسيم الـ16 فريق على وعائين، الأول يضم متصدري المجموعات، والثاني يتواجد به أصحاب المركز الثاني.

ويتم سحب ورقة من الوعاء الأول، قبل أن تُسحب أخرى من الوعاء الثاني، ليلتقي كل متصدر مع فريق من أصحاب المركز الثاني.

ويتجنب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” المواجهات بين الفرق التي تواجدت في مجموعة واحدة، حيث سيبتعد كل فريق عن مواجهة من تأهل معه من ذات المجموعة في دور الـ16.

كذلك لا يمكن لأي فريق مواجهة آخر من ذات البلد، فمثلًا لا يمكن للريال والبارسا، المتأهلين في الصدارة، مواجهة أتلتيكو، المتأهل كوصيف، لكونهم من إسبانيا، وهو ما ينطبق على كل البلدان الأخرى.

ويملك كل متأهل، ممن تصدر مجموعته، أفضلية لخوض مواجهة إياب دور الـ16 على ملعبه، بينما يخوض صاحب المركز الثاني لقاء الذهاب في عقر داره.

مواعيد مباريات دور الـ16

تقرر خوض مواجهات ذهاب ثمن النهائي على مدار أسبوعين مختلفين، في أيام 12، 13، 19 و20 فبراير/شباط 2019.

ومن المقرر أيضًا إقامة مباريات الإياب خلال شهر مارس/آذار 2019، على مدار أيام 5، 6، 12 و13.

مواجهات نارية محتملة

رغم نجاح 8 فرق في التأهل بعد احتلال المراكز الأولى في مجموعاتها، إلا أن الطريق ليس مفروشًا بالورود لجميعها، نظرًا لوجود منافسين ذوي مستويات عالية من أصحاب المركز الثاني.

وهناك إمكانية لمواجهة نارية تجمع بين ريال مدريد، حامل اللقب، ووصيف العام الماضي، ليفربول، في دور الـ16.

كذلك قد يصطدم برشلونة بروما، الذي تسبب في إقصائه من البطولة في ربع النهائي الموسم الماضي.

كما يفرض تواجد مانشستر يونايتد ضمن المتأهلين من مقعد الوصيف مواجهة صعبة على أحد متصدري المجموعات، وهو ما ينطبق على أتلتيكو مدريد وتوتنهام، في ظل احتمالية وقوعهما في صدام مع باريس سان جيرمان أو يوفنتوس.

ويملك مانشستر سيتي أفضلية طفيفة، نظرًا لتجنبه مواجهة الثلاثي الإنجليزي الآخر، لكنه قد يصطدم بأتلتيكو مدريد.

وقد تسفر القرعة عن مواجهة نارية بين دورتموند وليفربول، أو بايرن ميونخ مع مانشستر يونايتد، في إعادة لنهائي البطولة عام 1999.