اسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الاثنين

شهاب محمد - الخرطوم - الدولار الخليج 365 : أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الإثنين 17 ديسمبر 2018 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.71 جنيه وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.

أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني 17/12/2018

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