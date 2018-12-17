مسيرة في نيجيريا تدعو الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين

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الخليج 365:
شهدت مدينة “إيو” بولاية أوسون جنوب غربي نيجيريا، الأحد، مسيرة دعا منظموها الأمم المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
شارك العشرات في المسيرة التي دعت إليها “جمعية أصدقاء فلسطين النيجيريين”.
وردد المتظاهرون عبارات داعمة لفلسطين من قبيل “العدالة لفلسطين” و”فلسطين حرة”.
ودعا رئيس الجمعية، الشيخ داود عمران ملا حسن، في بيان له بالمظاهرة، الأمم المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
وأكد ملا حسن أنهم سيواصلون مسيراتهم إلى أن يرفرف العلم الفلسطني في القدس.
وأضاف: “نحن النيجيريون سنواصل الوقوف إلى جانب الفلسطينيين الباحثين عن الحق”.
الاناضول
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