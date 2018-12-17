شهاب محمد - الخرطوم - إصابة 6 فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإحتلال شمالي الضفة

الخليج 365:

أصيب فلسطيني بجراح، وخمسة آخرين بحالات اختناق وحروق، الإثنين، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي وصل الأناضول نسخة منه، إن طواقمها قدمت العلاج لمواطن أصيب بالرصاص المطاطي، ولأربعة مواطنين أصيبوا بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسل للدموع، وآخر بحروق، خلال مواجهات اندلعت في مدينة طولكرم.

ووصفت الإصابات بالطفيفة.

واندلعت مواجهات منذ فحر اليوم في مدينة طولكرم، خلال عملية هدم الجيش الإسرائيلي، لمنزل أشرف نعالوة منفذ عملية مستوطنة “بركان” في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، والذي قتلته الخميس الماضي.

واستخدم الجيش الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، في حين رشق الشبان القوات بالحجارة، وأشعلوا النار في إطارات مطاطية.

ويقع المنزل في ضاحية شويكة قرب مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ ساعات الفجر الأولى يشرع الجيش الإسرائيلي بهدم منزل “نعالوة”، حيث هدم الجدران الخارجية والداخلية للطابقين الأرضي والأول، بحسب مراسل الأناضول.

وما تزال عملية الهدم متواصلة حتى الساعة.

ونفّذ نعالوة عمليّة إطلاق نار أسفرت عن مقتل إسرائيلييْن وإصابة ثالث بجروح خطيرة، صباح (7 اكتوبر/تشرين أول)، في المنطقة الصناعية بمستوطنة “بركان” القريبة من منطقة سلفيت شماليّ الضفة الغربية.

وقتل الجيش الإسرائيلي “نعالوة”، الخميس الماضي خلال عملية عسكرية نفذها الجيش في مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس.

واعتقلت إسرائيل والدي وشقيقة “نعالوة” عقب تنفيذ عملية “بركان”.

الاناضول