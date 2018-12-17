محمد عبد الرحمن يتلقى ثلاثة عروض من أندية خليجية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تلقى لاعب المريخ السوداني محمد عبد الرحمن الشهير بـ”الغربال” ثلاثة عروض من ثلاثة أندية خليجية أبدت الرغبة في التعاقد معه خلال المرحلة المقبلة.

وقال الموقع الرسمي للنادي اليوم”الأحد” إن مجلس المريخ تلقى ثلاثة عروض من أندية خارجية لكّنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا.

وكانت إدارة المريخ قد قرّرت في وقت سابق أنها بصدد تسويق لاعب الفريق محمد عبد الرحمن لكّنها اشترطت تجديد التعاقد معه مقابل إطلاق سراحه بمبلغ وقدره “200” ألف دولار.

يذكر أن محمد عبد الرحمن ظل يشارك أساسيًا في مباراة الفريق الأخيرة ولعب دورًا بارزًا في تأهل فريقه لدور الـ”8″ من كأس زايد للأندية الأبطال.