شهاب محمد - الخرطوم - مباحثات أمريكية مع طالبان بالإمارات

الخليج 365:

أفادت وسائل إعلام روسية، أن وفدا أمريكيا يجري محادثات مع ممثلي حركة طالبان، الإثنين، في الإمارات، نقلا عن السكرتير الصحفي للحركة، ظبي الله مجاهد.

جاء ذلك في خبر نقلته وكالة نوفوستي الروسية، عن بيان لـ “مجاهد”، نشر على صفحته في “تويتر”.

وأشار البيان، إلى مشاركة ممثلين من السعودية وباكستان والإمارات، في المباحثات، دون مزيد من التفاصيل.

والجمعة، قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن لقاءً يجمع مسؤولين أمريكيين وآخرين من حركة طالبان الأفغانية من المقرر أن يعقد الإثنين.

وعقب لقائه المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، في إسلام أباد، أوضح عمران خان، أن بلاده “عملت على عقد اللقاء في إطار مساعيها لتعزيز الحوار، حتى تحقيق السلام في أفغانستان”، دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.

تجدر الإشارة أن “خليل زاد”، أجرى، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، محادثات استمرت 3 أيام مع ممثلين عن طالبان في قطر، حسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

ونقلت الوكالة، آنذاك، عن مسؤول في الحركة أن المباحثات هدفت إلى تجديد عملية السلام وإنهاء “أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة”.

وفي 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن خليل زاد، بدأ جولة تشمل باكستان وأفغانستان وروسيا وأوزباكستان وتركمانستان وبلجيكا والإمارات وقطر، وتستمر حتى 20 الجاري

ويدور صراع في أفغانستان بين طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية، بقيادة الولايات المتحدة، من جهة أخرى؛ ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا من المدنيين.

وفي 2001، قادت واشنطن قوات دولية أسقطت نظام حكم طالبان، بتهمة إيوائه تنظيم القاعدة الإرهابي.

الاناضول