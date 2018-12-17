أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الاثنين الموافق17ديسمبر2018

شهاب محمد - الخرطوم - الدولار الخليج 365 : متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاثنين 17\12\2018م . العملة الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات اخبار السودان الدولار الامريكي 59 جنيه الريال السعودي 15.50جنيها الدرهم الاماراتي 17.50جنيها اليورو 67 جنيه الجنيه الاسترليني 70 جنيه الجنية المصري 3.40 جنيه الريال القطري 15.80 جنيه

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