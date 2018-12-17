حماية_المستهلك: لا يحق للمدارس الأهلية منع الطلاب من دخول #الاختبارات بسبب الرسوم

صحيفة الخليج الالكترونية أكدت جمعية حماية المستهلك أنه لا يحق للمدارس الأهلية منع الطالب من دخول الاختبارات لعدم سداد الرسوم الدراسية. وقالت الجمعية إنه في حال مخالفة ذلك يجب التقدم بالشكوى عبر الرقم :١٩٩٩٦ – وزارة التعليم. وبدأ طلاب وطالبات المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في كافة مناطق المملكة صباح الیوم الأحد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1439هـ/ 1440هـ. يأتي ذلك فيما أكدت وزارة التعليم وإدارات التعلیم بالمناطق المختلفة بذل جهود كبیرة لضمان سیر الاختبارات دون أي معوقات، وذلك من خلال تهیئة البیئة المدرسیة لاستقبال الطلاب أثناء الاختبارات، وتوفیر كل المتطلبات اللازمة للطلاب.

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