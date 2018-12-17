بالصور.. ضبط مصنع خمور يحوي 12ألف لتر معدة للترويج بـ #خميس_مشيط

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صحيفة الخليج الالكترونية
أسفر التعاون والتنسيق الأمني بين القطاع الجنوبي بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير والجهات الأمنية بالمنطقة عن ضبط مصنع للخمور بمحافظة خميس مشيط.
وتم ضبط كميات كبيرة من المادة المخمّرة بلغت 12 ألف لتر، وكمية من مادة العرق المسكر المعدّة للترويج. بالإضافة إلى عدد من الأدوات المستعملة في التصنيع.
وتم إكمال اللازم من قبل الجهات الأمنية حيال ما تم ضبطه.
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