العثور على مبلغ مجهول مخبأ بـ«كرتون» بحوزة مقيم في #جدة

صحيفة الخليج الالكترونية

باشرت الجهات الأمنية ممثلة بشرطة بحرة، التحقيق مع مقيم من جنسية هندية عثر بحوزته على مبلغ مالي مجهول يقارب 50 ألف ريال، مخبأة داخل كرتون في مركبته.

وكان رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز المشروع التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة وتحديداً بطريق جدة السريع استوقفوا مركبة من نوع خصوصي، وبالاشتباه في المركبة تم تفتيشه.

وعثر في الشنطة على كرتون ورقي وبداخله مبلغ مالي قدره (49029) مجهولة المصدر، فجرى إعداد محضر، وسلمت الحالة لشرطة بحرة.