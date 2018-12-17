تعرف على أعداد المطاعم التي أعلنت إفلاسها في بريطانيا خلال عام

كشفت مؤسسة بريطانية عن أعداد المطاعم التي أعلنت إفلاسها في بريطانيا خلال عام.

وقالت مؤسسة مور ستيفنز للمحاسبات الاثنين إن أكثر من ألف مطعم أفلس في بريطانيا خلال هذا العام حتى شهر سبتمبر أيلول بزيادة نسبتها 24 % عن الاثني عشر شهرا السابقة؛ مع مواجهة هذه الصناعة طاقة مفرطة في الوقت الذي تباطأ فيه إنفاق المستهلكين.

ووفق متابعة ، أغلقت سلسلة مطاعم مثل كارلوتشيوز وبريزو وجيميز إيطاليان وسترادا منافذ في العام الماضي، وليس هناك علامات تذكر على أي زيادة في الطلب.

وقال جيريمي ويلمونت رئيس إعادة الهيكلة والإفلاس في مؤسسة مور سيتفنز في بيان إن "إغلاق قطاع المطاعم أصبح متفشيا الآن، طبقاً لما نشره موقع "العين الإخبارية".

"التأثير واضح في كل الشوارع الرئيسية تقريبا بالبلدات أو المدن الرئيسية".

وقالت مور ستيفنز إن 1219 مطعما أغلق في شتى أنحاء بريطانيا فيما بين سبتمبر أيلول 2017 وسبتمبر أيلول 2018 بزيادة عن 985 مطعما قبل عام.

وقال ويلمونت "بعد الغموض المتعلق بعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي وزيادة أسعار الفائدة يبدو أن المستهلكين يشدون الحزام".