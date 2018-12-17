رابع أكبر مظاهرة في أسبوع بالمجر

شهدت العاصمة المجرية، رابع أكبر مظاهرة في أسبوع.

ووفق متابعة، شارك نحو 10 آلاف مجري في احتجاج، الأحد، بالعاصمة بودابست ضد قانون جديد للعمل، وما وصفوه بنزعة متسلطة متزايدة لرئيس الوزراء اليميني القومي فيكتور أوربان.

والاحتجاج الذي أطلق عليه منظموه اسم "عيد ميلاد سعيد يا رئيس الوزراء" هو رابع أكبر مظاهرة في أسبوع من قبل أحزاب المعارضة اليسارية ومجموعات طلابية ومدنيين ضد حكومة أوربان، شاركت فيها نقابات عمالية.

ويسمح قانون العمل الجديد للشركات بمطالبة موظفيها بما يصل إلى 400 ساعة عمل إضافي في العام، مما دفع منتقدي القانون لوصفه بأنه "قانون عبودية".

وأقرت الحكومة أيضا قانونا بإقامة محاكم إدارية جديدة تابعة إداريا للحكومة لنظر قضايا حساسة مثل قانون الانتخابات والاحتجاجات وقضايا الفساد.