إعلامي مصري يُهاجم منتدى الدوحة ومشاركة وزير خارجية إيران

هاجم الإعلامي المصري، عمرو أديب، منتدى الدوحة ومشاركة وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، ونظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، وتصريحاتهما المعادية للسعودية.

ووفق متابعة ، جاء ذلك في البرنامج الذي يقدمه أديب على قناة «إم بي سي» مصر، حيث قال: «ألقى أمير قطر خطبة عصماء قال فيها أو المهم فيها، إن قطر لا تتدخل في شؤون الغير وإن قطر لا تعتدي على أحد، يعني ملخص الخطاب الطويل أن قطر لا تتدخل ولا تعتدي على أحد».

وأضاف أديب، «وعندما تعمل مؤتمر وتوجه الدعوة لاثنين يكرهان العالم العربي، مثل وزير خارجية إيران ووزير خارجية تركيا، فماذا يعني هذا؟ والاثنان ماذا فعلا غير الهجوم على السعودية؟».

وتابع قائلاً، « إن الوزير التركي قرر أن يطلق تصريحات عن جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في الدوحة، ووزير خارجية إيران قرر أن ينتقد سياسات السعودية في الدوحة، فهل هذا يعني أن الدوحة لا تعتدي على أحد ؟. هل فشلت في إيجاد مسؤول عربي؟».

وأضاف: «تقول إنك لا تتدخل في شؤون أحد، كيف ذلك وبماذا تسمي ما تقوم به قناة الجزيرة كل يوم؟. وبماذا أيضاً تسمي ما تقومون به في ليبيا واليمن؟».