شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تواصل خرق اتفاق الحديدة والان مع التفاصيل

واصلت ميليشيا الحوثي الإيرانية خرقها لاتفاق الحديدة، عبر استهداف مواقع قوات الشرعية على أطراق مدينة الحديدة، كما صدت قوات الشرعية هجوماً للميليشيا على مديرية التحيتا، فيما حصدت ألغام الحوثي أرواح 6 مدنيين، بينهم طفلان في الحديدة.

وأكدت مصادر عسكرية أن الميليشيا استهدفت مواقع قوات الشرعية في حي 7 يوليو وفِي شارع صنعاء، كما استهدفت مواقعها في قربة منظر جنوب مطار المدينة، وإن هذه القوات ردت على مصادر النيران كما أحبطت محاولة تسلل للميليشيا باتجاه داور يمن موبابل وفِي محيط سوق الخضار المعروف باسم الحلقة، وإن قذائف المدفعية هزت أرجاء المدينة حتى الساعات الأولى من فجر أمس.

وطبقا للمصادر فإن ميليشيا الحوثي شنت ثالث هجوم على مواقع الشرعية في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة وإن القوات المشتركة تصدت للميليشيا وخاضت معها مواجهات عنيفة كبدتها خلالها خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وذكرت المصادر أن ميليشيا الحوثي تخفت وسط المزارع الجنوبية المحيطة بمديرية التحيتا لتنفيذ ثالث هجوم لها يستهدف المديرية، كما نفذت مجموعة أخرى من الميليشيا هجوماً مماثلاً استهدف أطراف مديرية الدريهمي.