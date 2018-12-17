شكرا لقرائتكم خبر عن دليل جديد على استمرار تبعية اقتصاد الدوحة لـ"أردوغان" والان مع التفاصيل
في دليل جديد على استمرار تبعية اقتصاد الدوحة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري القطري إن البنك باق على التزامه تجاه تركيا.
ووفق وسائل إعلام، وصل القطاع المصرفي في الدوحة إلى أخطر مستويات التدهور،وذلك مع انصراف تنظيم الحمدين الإرهابي الحاكم في قطر عنه بدعم التطرف.
ووفقاً لموقع «المواطن»السعودي، أكد جوزيف أبراهام رئيس البنك التجاري القطري،على حالة التخبط القطري، باعترافه:«بلغنا القاع تقريباً فيما يتعلق بأي شكل من المخاوف أو المخاطر».
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