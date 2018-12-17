شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: "وطن التسامح" بمبادرات قيادته أصبحت النموذج الذي يقتدى به والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، ليس غريبا أن تنطلق "الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي " من الإمارات "وطن التسامح"، فدولتنا بمبادرات قيادتها الحكيمة، أصبحت النموذج الذي يقتدى به، في هذا القطاع المهم والحيوي، وحققت نجاحات غير مسبوقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي في توظيف التكنولوجيا لخدمة التنمية الاقتصادية، وهي تتصدر الدول العربية المتفوقة في الاقتصاد الرقمي، والأولى في تقديم وإنتاج وطرح المعلومات والاستراتيجيات الرقمية.

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين أن الإمارات تمد ، بما تمتلك من بنية تحتية وتشريعية حديثة ومتطورة وريادة في الاقتصاد الرقمي، يد العون للمجتمعات العربية، لمساعدتها على مواجهة التحديات في قطاعات مهمة وحيوية، منها الصناعة والتعليم والصحة والزراعة، مستندة في ذلك إلى ما وصلت إليه من تقدم في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ومدن المستقبل، والشفافية المالية، والابتكار في الرعاية الصحية، والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات.

واختتمت:"أن الإمارات قيادة وحكومة وشعبا، حريصة على نقل تجربتها الناجحة إلى الدول العربية، انطلاقا من رؤية قيادتها الحكيمة، بأن تبني الاقتصاد الرقمي وتطويره والاستثمار فيه خطوة ضرورية لتفعيل التعاون العربي، وإنعاش الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية".