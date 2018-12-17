شكرا لقرائتكم خبر عن العرض التونسي "ذاكرة قصيرة" يحصد الجائزة الأولى بأيام قرطاج المسرحية والان مع التفاصيل

حصد العرض التونسي "ذاكرة قصيرة" الجائزة الأولى لأفضل عمل متكامل في ختام الدورة الـ20 لأيام قرطاج المسرحية، كما نال المخرج التونسي حمادي الوهايبي جائزة أفضل إخراج عن مسرحيته "جويف".

ومنحت جائزة أفضل سينوغرافيا للممثل العراقي جواد الأسد، عن عرضه "تقاسيم على الحياة"، في حين أحرز المؤلف السوري سامر إسماعيل جائزة أفضل سيناريو عن عرضه "تصحيح ألوان".





ونالت الفنانة سيسيا استاكودا من رواندا، جائزة أفضل دور نسائي، وحصل الفنان السوري يوسف المقبل على جائزة أفضل دور رجالي.

وأُعلن خلال حفل الختام، الذي أقيم بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة وسط العاصمة التونسية، عن الجوائز الموازية للمهرجان، وتم تقديم جائزة أفضل عمل مسرحي للمودعين بالمؤسسات السجنية لمسرحية "الرجة" من السجن المدني بقفصة بالجنوب الغربي.





وحصلت مسرحية "القادمون" التابعة لمركز الفنون الدرامية بالكاف على جائزة أفضل تقنية مسرحية، والتي أسندها له الاتحاد العام التونسي للشغل.

ونالت المسرحية التونسية "الهربة" لصاحبها غازي الزغباني جائزة "نجيبة الحمروني لحرية التعبير" من طرف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

ومنحت المنظمة الدولية للفرانكوفونية جائزة التنوع الثقافي لمسرحية "ريسكابا" من السنغال، كما أسندت جائزة "صلاح القصب للإبداع المسرحي العربي" مناصفة للفنانين التونسيين زهيرة بن عمار ورؤوف بن عمر، وحصل الكاتب المسرحي والمخرج حسن المؤذن على جائزة الجمعية التونسية للنقاد المسرحيين.

وعلى منصة التتويجات، تم تكريم الفنانين التونسيين منى نورالدين، وعبدالعزيز المحرزي، والفنان العراقي سامي عبدالحميد النوري، والمغربي حسن المنعي، والمصري عبدالرحمن أبوزهرة.

وخلال فعاليات هذه الدورة التي انطلقت في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، شاركت 117 مسرحية من 39 دولة عربية وأجنبية لتقديم 159 عرضا مسرحيا.