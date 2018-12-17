شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لطفي يواصل تصوير "حملة فرعون" بلبنان والان مع التفاصيل

يواصل الممثل المصري محمد لطفي تصوير مشاهده بفيلم "حملة فرعون" الذي يتم تصويره حاليا في لبنان.



ونشر محمد لطفي عبر حسابه الخاص على أنستقرام، صورة من أحد مشاهد الفيلم ممسكا ببندقيته ويصوب النار تجاه هدف غير ظاهر.

والفيلم الذي يلعب بطولته عمرو سعد وروبي ومحمد لطفي ومحمود عبدالمغني، ويخرجه رؤوف عبدالعزيز، سبق وواجه سوء حظ طوال الفترة الماضية مع سلسلة اعتذارات من نجوم ومخرجين حتى استقر تصويره مؤخرا بالمجموعة الجديدة.

وتدور قصة الفيلم حول أسطورة "الساموراي السبعة" التي تم تقديمها في عدة أفلام منها الفيلم المصري "شمس الزناتي"، ولكن بمعالجة جديدة تناسب العصر.





ونشر لطفي خلال الأيام الأخيرة عدة صور وفيديوهات من كواليس التحضير بلبنان، لافتا أنه أنقص وزنه استعدادا للدور الذي يقدم من خلاله إحدى شخصيات مجموعة الساموراي السبعة.