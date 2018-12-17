شكرا لقرائتكم خبر عن الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة تحتفي بيوم اللغة العربية الثلاثاء والان مع التفاصيل

تنظم الملحقية الثقافية السعودية في القاهرة بالمشاركة مع "مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لخدمة اللغة العربية" ندوة بعنوان "اللغة العربية في مصر"، احتفاءً باليوم العالمي لخدمة اللغة العربية، الثلاثاء 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويدير الندوة الدكتور خالد النامي الملحق الثقافي، بحضور نخبة من المثقفين والأكاديميين المصريين المهتمين باللغة العربية.

ويواكب اليوم العالمي للغة العربية ذكرى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تكون اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل والذي أقرته عام 1973 برقم 3190، وذلك بعد اقتراح قدمته المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، وتحتفل المؤسسات الثقافية واللغوية بهذا اليوم تقديرا لفضل لغة الضاد وتميزها عن سائر اللغات.

جدير بالذكر أن اللغة العربية واحدة من اللغات الرسمية الـ6 في الأمم المتحدة، لما تحمله من قيمة حضارية وثقافية، إذ تنتمي إلى مجموعة اللغات السامية، وهي واحدة من أكثر اللغات انتشارا، ويتحدث بها أكثر من 422 مليون إنسان حول العالم، وفق إحصائيات الأمم المتحدة، كما تعتبر اللّغة الأولى في مناطق بلاد الشّام وشبه الجزيرة العربيّة وشمال أفريقيا.