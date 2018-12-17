شكرا لقرائتكم خبر عن 183 قطعة أثرية صينية "هدية" إلى متحف الفنون الجميلة ببوسطن والان مع التفاصيل

بمناسبة عيد ميلاده الـ100 قدم جامع التحف الصيني وان جو إتش سي وينج 183 قطعة أثرية صينية ظلت مملوكة لعائلته على مدار 6 أجيال، إلى متحف الفنون الجميلة في بوسطن، لعرضها الخريف المقبل.





وتضم الهدية 130 لوحة و31 مخطوطاً و18 عملاً فنياً بالحبر و4 قطع نسيج تمتد على مدار 13 قرناً و5 أسر إمبراطورية حاكمة.





وقال مسؤولو المتحف إن الهدية ستنقل المكان إلى مكان أخرى، وهي الأكبر بين هدايا الفنون الصينية في تاريخ المتاحف، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.





وكان جد "وينج" بدأ اقتناء تلك المجموعة في القرت التاسع عشر، وبتلك الهدية يصبح متحف الفن الرفيع في بوسطن أحد أكبر مالكي مجموعات التحف الصينية في العالم خارج الصين.