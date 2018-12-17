شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف محل وبسطة لبيع الخضراوات والفاكهة يطالهم التوطين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

كشف مستثمرون في قطاع تجزئة الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية عن توجه لسعودة القطاع في جدة العام المقبل، يشمل توطين محال التجزئة في الأحياء وأقسام التموين في الشركات والمطاعم والمستشفيات والمنتجعات، لا سيما بعد نجاح التجربة في حلقة خضراوات جدة، التي تجاوزت نحو 80%، مشيرين إلى وجود نحو 10 آلاف محل وبسطة في جدة تعمل في هذا المجال.

وقال نائب رئيس الدلالين في السوق المركزي للخضراوات والفواكه بجدة المهندس معتصم أبوزنادة: إن نسبة التوطين في حلقة الخضراوات بلغت 80% رغم الصعوبات التي تواجه التجار، تتمثل في بيئة عمل تعوق التوطين نتيجة الأجواء الحارة لحلقة الخضراوات المكشوفة، وغير المكيفة، إضافة إلى تكدس وضيق المكان، خاصة أن المكان لم يتغير منذ إنشائها من 40 عاماً، في الوقت الذي نرى حلقة خضراوات دول مجاورة تتميز بوجود معايير أكثر جاذبية.

وأضاف وفقاً لـ”المدينة”: إن هناك مئات من فرص العمل في محال الخضراوات والفواكه وفي أقسام التمويل بالفنادق والمطاعم والمستشفيات والمنتجعات في مدينة جدة، إضافة إلى العربات المتنقلة، مشيراً إلى أنها فرص عمل لسلع تظل دائماً مطلوبة من قبل المستهلك بغض النظر عن الأوضاع الاقتصادية.