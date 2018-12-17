شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة العراقية: عودة 528 نازحا إلى مناطق سكنهم بالأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عن عودة 528 نازحًا من مخيمات النزوح إلى مناطق سكنهم فى القائم غرب محافظة الأنبار.

وقال مدير قسم محافظات الفرات الأوسط بدائرة شئون الفروع عامر عباس صغير- فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- أنه تمت إعادة 528 نازحًا بما يقارب 113 أسرة من مخيمات النزوح فى بزيبز إلى مناطق سكنهم الأصلية فى قضاء القائم غرب محافظة الأنبار.

وأضاف أنه تم نقل الأسر العائدة بأتوبيسات بالتعاون مع وزارة النقل، مشيرا إلى أنه توزيع ألفى حصة من المساعدات الغذائية بين الأسر النازحة الساكنة فى مخيمات بزيبز فى المحافظة.

كانت وزارة الهجرة والمهجرين قد أعلنت فى 15 فبراير الماضى عن عودة 320 أسرة نازحة لديارهم فى القائم وعزيز بلد بمحافظتى الأنبار وصلاح الدين.