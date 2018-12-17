عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2018م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: صحيفة الأخبار الشعبي:”وحوش سمان” داخل الوطني وراء الأزمة الراهنة اتفاق على زيادة الأجوار بواقع “500” إلى “2500” جنيه تحذيرات من توقف قطاع الدواجن “ِشمال كردفان” تمنع استخدام المواتر “صناع السوق” تشرع في تقييم عملها والي جنوب كردفان: السلام هدف وقضية محورية لأهل الولاية صحيفة مصادر * البشير يُربك المشهد العالمي بزيارة مفاجئة لسوريا * الحكومة تطلب استبدال الوسيط ثامبو أمبيكي صحيفة التيار البشير ينهي زيارة سرية إلى سوريا وزير الدولة بالخارجية: الأزمة العربية تحتاج مقاربات جديدة الدقير: لست كذابًا ولن انزلق لمراشقة أبو عيسي شاهد بمحاكمة مدير مياه الخرطوم الأسبق: الخضر لا صلة له بالقضية تشغيل قطار الخرطوم يستدعي وزير النقل بالبرلمان صحيفة السوداني * في أول زيارة لرئيس عربي بعد الأزمة السورية البشير في دمشق * الرئيس : سوريا دولة مواجهة ويجب أن تستعيد عافيتها * تراجع الدولار مقابل الجنيه .. اتفاق على زيادة الأجور صحيفة الجريدة انتشار مقطع فيديو لشاب يهدد المتظاهرين وناشطون يطالبون بالتحقيق غرفة الدواجن: تنصل المخزون الاستراتيجي عن توفير الذرة كارثة البشير يختتم زيارة لسوريا استمرت يومًا واحدًا وفاة الصحفي المخضرم إدريس حسن المساحة: عيوب في تصميم مطار دنقلا والعديد من السدود أقيمت بالمكان الخطأ صحيفة المجهر * زيارة مفاجئة للرئيس إلى سوريا * طلب في البرلمان لاستدعاء رئيس الوزراء بشأن أزمات الوقود والخبز والسيولة صحيفة آخر لحظة * مفاجأة .. مباحاث مغلقة بين البشير والأسد بدمش * اتفاق لزيادة الأجور والمعاشات * رسمياً .. الخضر مطلوب للمثول أمام محكمة الفساد صحيفة الانتباهة زيارة مفاجئة وسرية للبشير إلى سوريا زيادة الأجور والمعاشات تحذير من كارثة وخيمة بقطاع الدواجن إسقاط أية رسوم لا تقابلها خدمات مباشرة بالخرطوم تهم بالتزوير وخيانة الأمانة لموظفين بجامعة النيلين صحيفة الدار * بالصورة والقلم حدث مفجع : وفاة واصابة “47” مواطناً بسبب الحجارة * إحالة بلاغ النظامي المتهم بقتل الشاب سامر النقر للمحكمة * في ذمة الله : الصحفي المخضرم ادريس حسن * بسبب تبرعها لوالدها بكليتها وقع الطلاق ورجل أعمال يتزوجها * زوج يطالب بفحص ” DNA” لإثبات نسب طفلته

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