أمريكية تقاضي أبل بسبب إعلان آيفون

أقامت سيدة أمريكية دعوى قضائية ضد أبل Apple تتهمها فيها بالتضليل بواسطة بعض الصور التسويقية التي استخدمتها الشركة الأمريكية للترويج لهواتف iPhone XS وiPhone XS Max أثناء إطلاقها في سبتمبر/أيلول الماضي.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسيادر" البريطاني، قالت السيدة كورتني ديفيس، في دعواها، إن "شركة أبل ضللت عملاءها واحتسبت عدد بكسلات لا تنتمي إلى الشاشة مع عدد البكسلات الخاص بالشاشة، إضافة إلى عدم وجود الشق بأعلى الهاتف في الإعلان".

واتهمت السيدة أبل بتسويق هواتفها بشكل مخادع، موضحة: "ذكرت الشركة في أثناء إطلاق الهاتفين أن الجهازين يأتيان بشاشة كاملة ما جعل المستخدمين يصدقون، وأن الهاتفين يأتيان بدون الشق في الأعلى".

وطالبت الأمريكية في الدعوى القضائية "أبل" بدفع تعويضات للمتضررين من هذا التسويق المخادع.