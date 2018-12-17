أبل تتحايل على قرار حظر بيع هواتف آيفون في الصين

تحايلت شركة أبل الأمريكية Apple على قرار الحكومة الصينية، الذي أصدرته مؤخرا، بشأن حظر بيع هواتف آيفون، عبر تحديث جديد أرسلته لمستخدمي هواتفها في بكين، بهدف رفع الحظر.

وحسب موقع The Verge الأمريكي، ذكرت شركة أبل أنها تحدث نظام تشغيلها للهواتف المحظورة في الصين، والتي تنتهك براءات اختراع شركة كوالكوم.

ووفقا للمصدر، فإن هاتفي آيفون X وآيفون 6 تنتهك براءات اختراع تقنية إدارة التطبقات وتحجيم الصور.

وتحاول أبل، عبر التحديث الجديد لنظام تشغيل iOS 12 والذي لا ينتهك براءات اختراع كوالكوم، إقناع القضاء الصيني بإمكانية رفع الحظر، لكن قد لا تتنازل شركة كوالكوم عن اتهاماتها تجاه أبل، ما يجعل قرار حظر بيع هواتف آيفون X و آيفون 6 في بكين مستمرا.