"جوجل" تتعهد بعدم بيع تقنيات التعرف على الوجه خوفًا من سوء الاستخدام

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة جوجل شركة جوجل

كتب - عاصم الأنصاري:

عبر الرئيس التنفيذي لشركة جوجل الأمريكية، ساندر بيشاي، في مقابلة مع صحيفة "واشطن بوست"، عن مخاوفه حول أخلاقيات تقينات الذكاء الصناعي.

كما أضاف، أنه يجب إدراك أن التقنية التي يتم بناءها لا يمكن إصلاحها، وأن الذكاء الصناعي يمكن أن يثبت أنه أخطر بكثير من الأسلحة النووية.

ووفق ما ذكر موقع "techcrunch"، أكد بيشاي بأن "جوجل" ملتزمة بعدم بيع أيًا من واجهات التطبيقات البرمجية الخاصة بالتعرف على الوجه خوفًا من تعدي مهامها المعينة وإساءة استخدامها لأغراض أخرى.

كما أكد أن هذا يأتي بالتوافق مع آلية توخي الحذر في استخدام هذه التفنية بما يتوافق مع قيم ومبادئ الشركة، وفقًا لما ذكره في مدونة نشرها الأسبوع الماضي حول استخدام الذكاء الصناعي في العيادات الصحية في آسيا.

من جانب آخر، أكدت بعض مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الأمريكية، أنها ستبقى على الدوام مراقبة للشركة لمنع حدوث أي صفقات لبيع تقنيات التعرف على الوجه التي من شانها أن تنهك حقوق المدنين.

كما أنها جددت دعواتها لشركة "أمازون" و"مايكروسوفت" بعدم تزويد الجهات الحكومية بتقنياتهم المتطورة للتعرف على ملامح الوجه.

جدير بالذكر، أن الشراكة الثنائية بين "أمازون" والأجهزة الحكومية بخصوص تقنية أمازون "Rekognition"، لاقت معارضة كبيرة من مؤسسات المجتمع المدني بدواعي تقييد الحريات بالإضافة لمعارضة من طاقم الشركة نفسه.​