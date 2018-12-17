وزير التعليم: «بدلًا من ركوب 10 محطات مترو ممكن نركب 8 ونمشي 2 أفضل للصحة»

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يجب أن يزيد الوعي بالتربية الصحية والبدنية لدى الكبير والصغير.
وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق مبادرة مواجهة التقزم والأنيميا والسمنة لدى طلاب المدارس، الأحد، أنه يجب أن نعمل على زيادة النشاط البدني والحركي لحماية الصحة من الأمراض، موضحًا: «بدلا من أن نركب 10 محطات مترو، ممكن نركب 8 محطات ونمشي محطتين أفضل للصحة».
كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقا، اليوم الأحد، حملة الكشف المبكر عن الأنيميا، والتقزم، والسمنة، لطلاب المرحلة الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، وتحويل المصابين للعلاج بالمجان، وتستمر حتى 20 ديسمبر الجاري، بديوان عام وزارة التربية والتعليم.
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