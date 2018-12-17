«سيدة الميكروباص»: «المصرية لم تُخلق للبهدلة».. وأتمنى أن أفطر مع السيسي

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ردت السيدة نحمده، الشهيرة بـ«سيدة الميكروباص»، التي التقى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جولته التفقدية بالعاصمة الإدارية على شائعة الخلط بينها وبين هي الحاجة نادية التي زارها الرئيس سابقًا في شقتها بمنطقة غيط العنب، وتناول الإفطار معها داخل مسكنها الجديد في سبتمبر 2016، قائلة: «الرئيس السيسي مش مستني شهرة من أم محمود سائقة الميكروباص».

وأضافت «نحمده»، خلال حوارها على فضائية «ten»، اليوم الأحد،: «أن أهم ما في الموضوع هو أن الرئيس رأي سيدة فقيرة وأراد مساعدتها، وأتمنى أني أفطر مع سيادة الرئيس، أنا زي باقي لناس كنت من بعيد شايف الرئيس جاي علينا، لكن أي حد عايز حاجة يحاول يقرب منه ويطلب».

وذكرت أنها طلبت سيارة ميكروباص بالتقسيط، والرئيس أعطاها لها بالمجان، مؤكدة أن الست المصرية لم تخلق للعمل والبهدلة في الشارع، مناشدة كل رجل مصري أن يعمل من أجل أسرته.