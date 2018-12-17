شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية: تصريحات الحوثى بشأن اتفاق السويد حول الحديدة "انقلاب جديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، " إن تصريحات أحد أعضاء وفد الحوثى بشأن اتفاق السويد والذى قال فيها إن الاتفاق لا يتضمن تسليم ميناء الحديدة تعد بمثابة "إنقلاب" على الاتفاق ذاته".

ونقلت قناة العربية الإخبارية اليوم الأثنين عن الوزير قوله، فى تغريدة له عبر تويتر، "إن وفد الانقلابيين فى مفاوضات السويد يسعى للتملص من الاتفاق قبل تنفيذه ، و تصريحات الحوثى انقلاب صريح على اتفاق السويد الذى لم يجف حبر توقيعه"، مشددا على أن الاتفاق نص على انسحاب الميليشيات من الحديدة وموانئها الحديدة والصليف ورأس عيسى.

فى المقابل ، غرد عضو وفد الحوثيين عبد الملك العجرى قائلا " إن الاتفاق لا يتضمن تسليم الميناء أو خروج الحوثيين من الحديدة ، بل اقتصر على انسحاب القوات الشرعية المدعومة من التحالف من أطراف المدينة" ، وتتنافى هذه التصريحات كليا مع تصريحات المبعوث الأممى إلى اليمن، مارتن غريفثث، وموقف المنظمة الدولية - حسب العربية - .

وتأتى هذه التصريحات بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية الخاصة بعملية السلام فى اليمن التى يبذلها المبعوث الأممى والتى يسعى من خلالها لإخراج الميليشيات ونشر قوات أممية فى الحديدة، والتى أبدى رغبته بنشرها خلال منتصف الأسبوع الجاري.