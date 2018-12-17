شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية بأمريكا مهنئا البحرين باليوم الوطنى: كل عام وأنتم بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة العربية السعودية، لدى دولة الولايات المتحدة الأمريكية، بتقديم التهنئة للشعب البحرينى، قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطنى البحرينى.

وبعث بن سلمان، ببرقية تهنئة إلى الشعب البحرينى قائلا، "نبارك لأشقائنا فى مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطنى، كل عام وأنتم بخير وازدهار".



خالد بن سلمان

وتحتفل مملكة البحرين باليوم الوطنى، فى ذكرى استقلالها، يومى 16 و17 من شهر ديسمبر فى كل عام، حيث تحل ذكرى إعلان البحرين استقلالها رسميا فى عام 1971، بعد توقيع معاهدة صداقة مع المملكة البريطانية.